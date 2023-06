An der Unfallstelle gab es laut Polizei keinen Personenübergang.

Ein Mann wurde schwer am Arm verletzt, als er die Tramgleise überqueren wollte.

Am späten Samstagabend war der Tramverkehr zwischen Bahnhof Oerlikon und Flughafen Zürich unterbrochen. Der Grund: ein schwerer Unfall zwischen einem Tram der Linie 10 und einem 30-jährigen Mann. Laut Kantonspolizei Zürich wollte dieser gegen 23.15 Uhr das Tramtrassee an der Flughafenstrasse überqueren und ist dabei von einem Tram erfasst worden. Der 30-Jährige musste ins Spital gebracht werden. Er habe sich schwer am Arm verletzt, sagt Ralph Wirt gegenüber BRK News.