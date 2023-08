Zürich Openair: Ay Wing über ihren Auftritt am Zürich Openair

Alexandra Landtwing – alias «Ay Wing» – trat am Mittwoch als erste mit ihrer vierköpfigen Band um 16.40 Uhr auf der Tent Stage am Zürich Openair auf. Die junge Sängerin aus Baar ZG hat mit ihrem Song «Orange Dreamer» auf Spotify über 6,7 Millionen Streams. Mit ihrer Band bewegt sich die Sängerin im Electro-Pop und Hippie-Hip-Hop. 20 Minuten hat mit ihr über ihren Auftritt am diesjährigen Zürich Openair gesprochen.

Auf was freust du dich am zweiten Openair-Tag am meisten?

Nach Hause zu gehen, kommt für uns definitiv nicht in Frage: Wir bleiben sicherlich noch bis zum Schluss und freuen uns besonders auf «The Killers» und «Materia». Ob ich Team The Killers oder Team Materia bin, kann ich nicht sagen – unentschieden.