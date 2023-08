Zürich Openair: Super-Fan Talisha lässt sich nach The Chainsmokers-Konzert tätowieren

In der Nacht auf Samstag spielte The Chainsmokers am Zürich Openair.

Viele Besucherinnen und Besucher freuten sich auf das Konzert von The Chainsmokers am Zürich Openair. Eine jedoch freute sich ganz besonders: die 26-jährige Baslerin Talisha (26). «Ich bin der grösste The-Chainsmokers-Fan in ganz Europa», behauptete sie vor dem Konzert.

Damit sie sich das selbst – und allen anderen – beweisen kann, heckte die 26-Jährige einen Plan aus: Am Zürich Openair will sie im Backstagebereich auf The-Chainsmokers-Mitglied Andrew Taggart treffen, damit dieser ihr eine Zeichnung auf den Oberarm malt. «Am besten gleich auf beide Oberarme. Klappt es, lass ich mir am nächsten Tag beide Zeichnungen tätowieren», so Talisha am Freitagabend.