Zürich Openair: Veranstalter ziehen trotz chaotischer Evakuierung positive Bilanz

Am Freitag und Samstag ging das Festival wie geplant weiter. Zwar sorgten teils heftige Regenschauer für matschigen Untergrund, doch die Stimmung war auch an den beiden letzten Tagen gut.

Am Donnerstagabend musste das Festival abgebrochen werden. Auf dem Gelände entstand kurzzeitig ein Chaos. Vier Personen verletzten sich dabei – drei mussten hospitalisiert werden.

87’000 Besucherinnen und Besucher waren über alle Tage verteilt am Zürich Openair 2023.

Am Freitag und Samstag ging das Festival normal weiter.

Am Donnerstagabend musste das Openair aufgrund starker Windböen abgebrochen werden.

Die elfte Ausgabe des Zürich Openair ist bereits wieder Geschichte. Trotz des Abbruchs am Donnerstagabend sprechen die Veranstalter von einer «erfolgreichen Durchführung»: Während der fünf Tage seien rund 87’000 Besucherinnen und Besucher nach Rümlang gepilgert, wo sie gemeinsam mit Stars wie The Chainsmokers und The Killers, aber auch diversen lokalen Acts feierten.