Zürich: Paar will Wohnung für 26’500 Franken mieten – Verwaltung lehnt ab

515 Quadratmeter Wohnfläche, ein beheizter Indoor-Pool, eine Dachterrasse und ein Lift direkt in die Wohnung: Im Zürcher Kreis 2 wird ein luxuriöses Penthouse vermietet. Kostenpunkt: 26’500 Franken pro Monat. Interesse an dem Objekt hatten auch S.* (42) und ihr Partner aus Zürich.

«Wir konnten unsere Bonität bereits vor der ersten Besichtigung detailliert nachweisen und wollten die Wohnung wirklich mieten, da sie uns so sehr gefiel», erzählt die 42-Jährige gegenüber 20 Minuten. Weil das Paar geschäftlich häufig im Ausland sei, schlug es vor, das Penthouse während dieser Abwesenheit an Freunde und Bekannte unterzuvermieten. «Das wäre auch gut für die Wohnung, weil sie dadurch genutzt wird und nicht einfach leer steht», so S.

«Ich finde es dekadent und verrückt»

Zudem gab das Paar an, hin und wieder Dinnerpartys veranstalten zu wollen – nicht nur im privaten Rahmen: «Wir sind Unternehmer im Finanzdienstleistungsbereich, da gibt es keine klare Grenze zwischen privat und geschäftlich. Wir hätten sicher auch mal Geschäftspartner eingeladen.» Doch die Verwaltung lehnte nach Absprache mit der Eigentümerschaft ab. Wie es in der E-Mail, die 20 Minuten vorliegt, heisst, sei man für eine private Nutzung offen – alles andere komme nicht infrage.

Für S. unverständlich, insbesondere da die Wohnung so seit mehreren Monaten leer stehe und der Vermieter damit über 100’000 Franken «den Bach runter laufen lasse»: «Ich finde es dekadent und einfach nur verrückt, dass man selbst bei einem solch stolzen Mietpreis derart wählerisch ist und es sich leisten kann, die Wohnung lieber leer zu lassen, anstatt den Interessenten auch nur einen Millimeter entgegenzukommen. Es sollte ja klar sein, dass ein Mieter in dieser Preisklasse mehr Flexibilität braucht.»

Vermieter dürfen frei entscheiden

Für Wohnungen in diesem Preissegment dürfte es eher schwierig sein, überhaupt Personen zu finden, die in der Lage sind, eine so hohe Miete zu berappen: «Deshalb ist es schon ein wenig erstaunlich, dass es sich die Verwaltung leisten kann, diese Mieter abzulehnen. Offenbar geht sie davon aus, dass sie andere Interessenten findet, die bereit sind, diesen völlig überrissenen Mietzins zu bezahlen», so Gloor.