Zürich: Palästina-Komitee ruft zur unbewilligten Demonstration beim Helvetiaplatz auf

In mehreren Städten in der Schweiz sind Demos zurzeit verboten. Dies im Zusammenhang mit der Sicherheitslage, im Bezug auf den Nahostkonflikt. «Einschränkungen sind unter anderem zulässig, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet sind. Zu denken ist dabei etwa an gewaltsame Tumulte, Angriffe auf Personen und Sachbeschädigungen», zitierte die Zürcher Stadträtin Karin Rykart in einer Mitteilung am Mittwoch.