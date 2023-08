Zürich: Plagiats-Professorin an der Universität Zürich verliert Titel

Eine Titularprofessorin des Romanischen Seminars an der Universität Zürich soll mehrere Jahre lang ganze Artikel ohne Quellenangabe abgeschrieben haben. Laut einem britischen Blogger soll die Zürcher Professorin für ihr Buch Forschungsergebnisse und Bilder aus seinem Blog kopiert haben. Zudem soll sie in einem 2020 erschienenen Buch über jüdische Flüchtlinge ganze Abschnitte abgeschrieben haben – Studien, Zeitungsartikel, Blogs und andere Publikationen soll sie dafür verwendet haben. In demselben Buch soll sie auch den Schweizer Historiker und ehemaligen Präsidenten der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus, Georg Kreis, plagiiert haben.