Zürich: Polizei beschlagnahmt Musikboxen an «Critical Mass»

Früher versammelten sich die Velofahrer jeweils am letzten Freitagabend des Monats am Bürkliplatz. Hier kam es am Freitagabend zu keiner Zusammenkunft.

An der Critical Mass in Zürich nahmen am Freitagabend nur einzelne Gruppen von zehn bis 100 Teilnehmern teil. Dies ohne Bewilligung, obwohl es neu eine bräuchte.

Dies vor allem rund um den Bürkliplatz, an dem sich die Velofahrer jeweils am letzten Freitag des Monats versammeln. Personen mit Fahrrädern waren dort am Freitagabend jedoch nur ein paar wenige unterwegs, meldet Watson. Gemäss der App «Critical Maps» waren viele Velo-Ausflüger am Freitag vorerst dezentral unterwegs.