Porsche steht vor Rotlicht – Männer stehlen Luxusuhr von Lenker

Dreister Diebstahl einer Luxusuhr: Am Dienstag überfielen kurz vor 14.30 Uhr zwei unbekannte Männer einen Autofahrer, der mit seinem silberfarbenen Porsche Carrera vor der Lichtsignalanlage beim Hirschengraben wartete. Bei dem Überfall erbeuteten die Täter eine Luxusuhr im Wert von mehreren Zehntausend Franken. Der Überfallene erlitt leichte Verletzungen am linken Arm. Anschliessend flüchteten die Täter mit einem dunklen Motorroller in Richtung Central.