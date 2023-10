Pro-Palästina-Demo in Zürich gestartet

An der Demo nehmen Hunderte Personen teil.

Hunderte Menschen nehmen an einer Pro-Palästina-Demo in Zürich teil.

In Zürich haben sich mehrere Hundert Personen zu einer amtlich bewilligten Pro-Palästina-Demonstration auf dem Helvetiaplatz versammelt – Leserberichten zufolge seien es sogar mehrere Tausend. Über der Stadt kreist ein Polizeihelikopter. Die Polizei ist ausserdem mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Nada (21) aus Zürich sagt gegenüber 20 Minuten: «Wir wollen jetzt sofort einen Waffenstillstand.»



Die Organisatoren hatten im Voraus dazu aufgerufen, ausschliesslich Palästina-Flaggen mitzubringen und betonten, dass antisemitische Äusserungen strengstens verboten seien. Junge Frauen aus dem Organisationsteam unterstrichen, dass Hass keinen Platz habe. Die genehmigte Route sollte die Demo-Teilnehmenden, darunter auch viele Familien mit Kindern, über die Sihlporte zur Bahnhofstrasse und über den Talacker zurück zum Helvetiaplatz führen. Kundgebungen sind auch in Bern, Basel und Bellinzona angekündigt.



Der Flyer, der die Demo bewirbt, sorgte im Vorfeld für Aufregung: Illustriert ist er mit einer palästinensischen Flagge, die die Landesgrenze Israels umschliesst. Auf dem Flyer steht «Für ein freies Palästina» geschrieben. Der Staat Israel existiert auf dem Flyer also nicht.