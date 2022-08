Lichterlöschen für «Lucy»?: Zürich prüft wegen Strommangel Verzicht von Weihnachtsbeleuchtung 

Nächste Woche startet die Stromsparkampagne des Bundes. Mit verschiedenen Massnahmen wollen die Städte die Kampagne unterstützen. «Das Ziel ist, dass die Städte schweizweit möglichst koordiniert handeln», sagt der Berner Gemeinderat Reto Nause in der «NZZ am Sonntag». «Vorgesehen ist, in einem ersten Schritt in sämtlichen Gebäuden der öffentlichen Verwaltung die Raumtemperatur zu senken», sagt Nause, der die Energie- und klimapolitische Kommission des Städteverbandes präsidiert.