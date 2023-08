Zürich: Rätselhaftes Verschwinden – wo ist das Ghost Bike vom Lochergut?

Ghost Bikes als Mahnmal

Durch die weiss bemalten Fahrräder, die an Unfallorten montiert werden, soll nicht nur der Todesopfer gedacht, sondern auch auf die Gefahrenstelle aufmerksam gemacht werden. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, stammt die Idee dieser Ghost Bikes aus den USA. Die ersten weissen Velos wurden 2003 in St. Louis aufgestellt. Auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sind die Geisterräder zu sehen.