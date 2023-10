Stettbach: Mann in Rollstuhl überfährt schwangere Frau

Der Mann stieg in Stettbach in den Zug ein, dann eskalierte der Streit.

An einem Mittwochnachmittag im Juli des letzten Jahres kam es zu einem Zwischenfall in einer S-Bahn, wie aus dem Strafbefehl hervorgeht, den «ZüriToday» einsehen konnte. In der S3, die vom Hauptbahnhof Zürich in Richtung Wetzikon fuhr, trafen eine 24-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann aufeinander.