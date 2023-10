Rückschlag für Zürcher Hardturmstadion: Rekurse werden weitergezogen

Das Projektteam appellierte anschliessend an die Stadiongegner, sich als «faire Verlierer» zu zeigen.

Erst im August wies das Baurekursgericht des Kantons Zürich alle Rekurse gegen den Gestaltungsplan des geplanten Hardturmstadions ab. Das Komitee «Stadion Ja» appellierte im Anschluss an die Stadiongegner, sich als «faire Verlierer» zu zeigen und den Entscheid nicht weiterzuziehen. Dies hat offenbar nicht gefruchtet: Wie die Verantwortlichen des sogenannten Projekts «Ensemble» am Dienstag verkünden, wurden die Rekurse nun an die nächste Instanz, das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, weitergezogen.