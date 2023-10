Streit eskaliert: Schiesserei mitten in Zürich – Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagabend kam es im Zürcher Kreis 10 zu einer Schussabgabe. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Dienstagabend kam es im Bereich Imfeldstrasse/Lettenstrasse zu einen Streit zwischen mehreren Personen.

Am Dienstagabend, kurz nach 19.15 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung über eine verletzte Person an der Wasserwerkstrasse ein. Mehrere Patrouillen rückten aus und trafen vor Ort auf einen verletzten 15-jährigen Jugendlichen, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilt.