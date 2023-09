Zürich: Drei verletzte nach Schlägerei auf Rentenwiese – Polizei zahlt für wertvolle Hinweies

Am 28. Mai 2023 kam es kurz nach Mitternacht auf der Rentenwiese am Mythenquai zu einem heftigen Streit zwischen zwei Jugendgruppen. Laut der Kantonspolizei Zürich kamen im Verlauf der Auseinandersetzung auch gefährliche Gegenstände zum Einsatz. Drei Schweizer im Alter von 16 und 17 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen in Spitäler gebracht werden, wo sie notoperiert werden mussten.