Zürich: Kaserne wird für 180 Millionen umgebaut

In der Militärkaserne in Zürich sollen ab 2027 erwachsene Studierende unterrichtet werden.

Ab 2027 soll das Bildungszentrum für Erwachsene in das historische Gebäude einziehen.

Die Kantonspolizei Zürich nutzte während rund 30 Jahren die Militärkaserne in Zürich.

Im Erdgeschoss öffentlich zugängliche Cafés, Einkaufsläden und Marktflächen, ein Restaurant in der ehemaligen Offiziers- und Soldatenkantine und ein Bildungszentrum für 850 Schülerinnen und Schüler in den oberen Stockwerken: So stellen sich der Kanton und die Stadt Zürich die umgebaute Militärkaserne auf dem Zeughausareal im Kreis 4 vor. Da eine komplette Instandsetzung des Gebäudes mit Baujahr 1870 von Nöten ist, schlägt der Umbau mit rund 180 Millionen Franken zu Buche.