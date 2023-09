Zürich: Psychisch gestörter Messerstecher will stationäre Massnahme nicht akzeptieren

Das ist passiert

Schuldunfähig wegen psychischer Störung

Guineer schweigt an Berufungsverhandlung

Der Guineer wollte das Urteil jedoch nicht akzeptieren und legte Berufung ein, weshalb es zur Verhandlung am Obergericht kam. Der 37-Jährige reiste aus der Psychiatrischen Klinik an, in der er behandelt wird. Vor dem Gericht nahm er mit hängendem Kopf Platz und verweigerte jegliche Aussage.

Zustand nicht auf Schuld, sondern auf Krankheit zurückzuführen

Nach der Beratung kam auch das Gericht zum Schluss, das Urteil der Vorinstanz unverändert gelten zu lassen. Der Guineer bleibt also schuldunfähig und muss sich in der Psychiatrie behandeln lassen. Zum Beschuldigten, der seine Tat nicht wahrhaben will, sagte der Richter: «Sie wurden mit dem blutigen Messer in der Hand am Tatort gefunden. Am Messer und an Ihnen befand sich nachweislich das Blut des Opfers.»