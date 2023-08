Zürich: Grosseinsatz wegen Wasserrohrbruch im Kreis 8

Der Bundesfeiertag startete für einige Bewohnerinnen und Bewohner im Zürcher Seefeld nass. Aufgrund eines Wasserrohrbruchs stand ein Teil der Bellerivestrasse unter Wasser. Was anfänglich nach einem herkömmlichen Wasserrohrbruch aussah, der in der Regel schnell unter Kontrolle zu bringen ist, entpuppte sich als grösserer Einsatz, heisst es in einer Mitteilung von Schutz & Rettung Zürich. Betroffen war eine grössere Versorgungsleitung, weshalb es dauerte, bis kein Wasser mehr austrat.