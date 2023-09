Zürich: Frau im Wald sexuell misshandelt – Polizei nimmt Mann (26) fest

Das ist passiert

Schreckliche Tat im Zürcher Kreis 10: Eine Frau mittleren Alters war am 23. August kurz nach 16 Uhr zu Fuss im Käferberg-Wald unterwegs. Beim Reitweg griff ein Mann die Frau unvermittelt an und misshandelte sie sexuell. Gemäss Mitteilung der Stadtpolizei liess der Täter erst von seinem Opfer ab, als sich eine Drittperson dem Ort des Geschehens näherte. Der Mann flüchtete in eine unbekannte Richtung. Die Frau wurde bei der Tat erheblich verletzt und musste ins Spital gebracht werden.