Abstimmung 27.11: Zürich soll 573 Millionen Franken in klimafreundliches Heizen investieren

Öl- und Gasheizungen erzeugen 50 Prozent der direkten CO2-Emissionen in der Stadt Zürich.

Ein Rohrleitungsnetz, durch welches erhitztes oder abgekühltes Wasser fliesst, soll bis 2040 60 Prozent des Siedlungsgebiets in Albisrieden, Altstetten, Aussersihl, City, Enge und Höngg mit klimafreundlicher Heizenergie versorgen.

Die Stadt Zürich will bis 2040 den CO2-Ausstoss auf Netto-Null reduzieren. Dafür hat sich die Stimmbevölkerung im Mai ausgesprochen. Über eine Massnahme, um dieses Ziel zu erreichen, wird am 27. November abgestimmt.

Darüber wird abgestimmt

Laut dem Stadtrat verursachen Öl- und Gasheizungen aktuell 50 Prozent der direkten CO2-Emissionen. Vor diesem Hintergrund will die Stadt sogenannte thermische Netze ausbauen. Ein Rohrleitungsnetz, durch welches erhitztes oder abgekühltes Wasser fliesst, soll bis 2040 60 Prozent des Siedlungsgebiets in Albisrieden, Altstetten, Aussersihl, City, Enge und Höngg mit klimafreundlicher Heizenergie versorgen. Als Energiequellen genutzt werden beispielsweise Abwärme aus dem Klärwerk Werdhölzli, See- und Flusswasser oder Abwasser.