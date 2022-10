VBZ: Zürich stellt Tramlinie 15 aufgrund von Krankheitsausfällen komplett ein

«Die Verkehrsbetriebe Zürich bedauern diese Massnahmen und erhoffen sich damit aber eine Entspannung der aktuellen Situation», schreiben die VBZ in einer Mitteilung.

Personalengpass bei den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ): Die VBZ stellen die Tramlinie 15, die vom Zürcher Bucheggplatz zum Bahnhof Stadelhofen verkehrt, ab dem 8. Oktober bis auf weiteres komplett ein. Die Personalsituation beim Fahrdienst habe sich wegen wieder steigender krankheitsbedingter Ausfälle und dem zunehmenden Fachkräftemangel erneut verschärft, teilen die VBZ am Dienstag in einer Mitteilung mit. Das Datum korrespondiere mit einer Gleisbau-Baustelle am Klusplatz vom Wochenende des 8. und 9. Oktobers 2022.