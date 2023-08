Zürich: Stromschlag beim Idaplatzfest-Aufbau – Frau (25) wird schwer verletzt

Über Wochen machten die Organisatorinnen und Organisatoren online Werbung für das Idaplatzfest. Ab zehn Uhr hätte das Quartierfest am Sonntag im Kreis 3 stattfinden sollen. Das Programm sah etwa einen Brunch, einen Kinderflohmarkt und mehrere Konzerte bis spät am Abend vor. Doch am Sonntagvormittag teilte das Organisationskomitee auf Instagram mit, dass das Fest «aus medizinischen Gründen» abgesagt wurde. Man wünsche allen noch einen schönen Sommer.