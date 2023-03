Zürich testet 35-Stunden-Woche für städtische Angestellte.

Vier Tage pro Woche arbeiten und trotzdem voll verdienen: Der Zürcher Gemeinderat hat sich am Mittwoch mit 60 zu 57 Stimmen dafür ausgesprochen, einen Pilotversuch zur 35-Stunden-Woche in der Stadtverwaltung zu lancieren. Die links-grüne Mehrheit hat sich dabei knapp durchsetzen können. Konkret soll der Versuch mit städtischen Angestellten durchgeführt werden, die im Schichtbetrieb tätig sind: Als Angestellte der Stadtpolizei, der Verkehrsbetriebe VBZ, Mitarbeitende in der Pflege oder in der Reinigung.