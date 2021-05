Projekt Basishilfe - Zwei Millionen Franken für notleidende Menschen in Zürich

In der Stadt Zürich leben Sans-Papiers sowie Migrantinnen und Migranten in Armut.

Von einer «paradoxen Situation» in der Corona-Pandemie schreibt die Stadt Zürich am Montag in einer Mitteilung. Einerseits seien Massnahmen zur sozialen Sicherung massiv ausgebaut worden und die Sozialhilfequote sank leicht. Andererseits sei mit langen Schlangen vor diversen Abgabestellen für Gratis-Lebensmittel eine bis dahin unbekannte Armut offensichtlich geworden.

Eine Studie habe ergeben, dass vor allem Ausländerinnen und Ausländer in prekären Beschäftigungsverhältnissen in existenzielle Nöte geraten. «Die Betroffenen können oder wollen nicht auf Unterstützungsleistungen der Sozialhilfe zurückgreifen», heisst es. Mit ein Grund ist, dass ihnen als Sans-Papier gar keine Leistungen zustehen oder sie bei dessen Bezug Gefahr laufen, ihren Aufenthaltsstatus zu verlieren. «Sie und ihre Familien leben mitten in unserer Stadt in Armut.»