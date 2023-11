Zürich: Toter an der Langstrasse – Polizei verhaftet Ungar (51)

Am 30. August verstarb an der Langstrasse ein Mann nach einer Messerattacke.

Das Todesopfer arbeitete in der Bar, vor der sich die Attacke ereignete.

Vor über zwei Monaten wurde ein Mann an der Langstrasse mit einem Messer tödlich verletzt.

Nachdem ein Angestellter der Lugano Bar an der Zürcher Langstrasse bei einer Messerattacke am 30. August tödlich verwundet wurde, hat die Kapo Zürich nun einen Tatverdächtigen gefasst. Die Verhaftung fand demnach am Sonntagmittag im Kreis 4 statt, heisst es seitens der Polizei.