400 Beschwerden: Stadt Zürich hält trotzdem an Parkplatzabbau fest

Die Stadt Zürich will am Stauffaucherquai zwischen der Zurlinden- und Kasernenstrasse 104 Parkplätze abbauen: 52 von 62 gebührenpflichtigen Parkplätzen und 52 von total 74 Parkplätzen in der blauen Zone sollen aufgehoben werden. Zudem soll für Autofahrer am Stauffacherquai und an der Manessestrasse je eine Fahrspur weniger zur Verfügung stehen. Ab 2027 sind dafür neue Velowege, 98 Veloparkplätze, die Pflanzung von 42 Bäumen und die Schaffung neuer Grünflächen geplant.