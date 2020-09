Studie der Universität : Zürich war an Sklaverei beteiligt – nun werden Denkmäler überprüft

Eine Studie zeigt, dass Zürich in den Sklavenhandel involviert war. Die Stadt prüft nun, wie Bezüge zu Rassismus und Kolonialismus im öffentlichen Raum sichtbar gemacht werden können.

Die Stadt Zürich war im 18. Jahrhundert in die Sklaverei verstrickt, wie eine am Dienstag vorgestellte Studie von Historikern der Universität Zürich aufzeigt. Die Stadt war an der Sklaverei und dem Sklavenhandel finanziell beteiligt und so mitverantwortlich für die Versklavung tausender Afrikanerinnen und Afrikaner. Die Unterstützung erfolgte laut der Studie durch Staatsanleihen, den Handel und Plantagen.