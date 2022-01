Zusatzkosten – Zürich und Thurgau streiten sich wegen Kostenübernahme bei IPS-Patienten

Das will sich der Kanton Zürich nicht mehr gefallen lassen. Das dortige Unispital verschickt deshalb Rechnungen an andere Kantone. Mindestens einer davon weigert sich diese zu bezahlen.

Muss eine in einem Kanton wohnhafte Person auf die Intensivstation in einem anderen Kanton, werden diese bislang zu grossen Teilen vom aufnehmenden Kanton finanziert.

Im Kanton Zürich ist man über die – aus Sicht der Verantwortlichen – mangelnde Solidarität zwischen den Kantonen bereits seit längerem erzürnt. Mit dem Universitätsspital Zürich behaust man eines der während der Corona-Pandemie am stärksten beanspruchten Häuser in der Schweiz. 2113 Franken Verlust macht das Spital mit Covid-Patienten und -Patientinnen auf der Intensivstation nach eigenen Angaben täglich.

Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker äusserte gegenüber TeleZüri deshalb vor einigen Wochen erstmals öffentlich Kritik an den umliegenden Kantonen. Diese würden im Wissen, dass Einwohnerinnen und Einwohner von ihnen im Unispital behandelt werden müssten, Steuersenkungen verabschieden. Stocker meinte damit den Kanton Schwyz, der dies an einer Sitzung kurz zuvor beschlossen hatte .

Gesundheitsdirektion und Unispital Zürich widersprechen sich

Im Thurgauer Fall geht es um eine Rechnung von 232’952 Franken, die vom Unispital Zürich an die Gesundheitsdirektion in Frauenfeld ging. Es sei dem Kanton Zürich nicht mehr möglich, die Zusatzkosten für ausserkantonale Patienten zu tragen, heisst es im beiliegenden Schreiben. Bereits heute werden 55 Prozent der Kosten einer Behandlung vom Heimatkanton übernommen. Die zusätzlichen Kosten fallen in den allermeisten Fällen aber auf den Standortkanton des Spitals – und dies betrifft vor allem die Zentren in Zürich, Lausanne oder Basel. Zurzeit bestehen keine Vereinbarungen zwischen den Kantonen zur Übernahme von Zusatzkosten. Einzig der Kanton Zug hat bislang rund zwei Millionen Franken an Spitäler in den Nachbarkantonen Zürich und Luzern überwiesen.