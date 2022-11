WM in Katar: Zürich verhängt Public-Viewing-Verbot – das kostet zwei Männer 50’000 Fr.

In der Stadt Zürich sind im öffentlichen Raum keine Public Viewings für die WM in Katar erlaubt – so entschied der Gemeinderat am Mittwochabend. Der Grund: Protest. Der Entscheid des Gemeinderates kommt zwei jungen Männern teuer zu stehen – die Rede ist von schätzungsweise 50’000 Franken Einbussen, schreibt die «NZZ» in einem Artikel. Zusammen hatten die Wettinger Emmanuel Charles und Hasan Sünbül in ihrer Freizeit nämlich ein Public Viewing für 800 Personen organisiert. Doch dann, vier Tage vor dem Anpfiff, machte der Gemeinderat den beiden einen Strich durch die Rechnung.