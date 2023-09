Versuchte Tötung: Obergericht verdreifachte die Strafe

Der heute 34-jährige Kurde aus dem Irak, der ein Coiffeurgeschäft in unmittelbarer Nähe des Clubs Klaus im Zürcher Langstrassenquartier führte, hat sich laut Anklageschrift am 1. August 2021 Zugang durch den Hintereingang in den Club beschafft. Weil er drinnen Gäste belästigte, warf ihn der Türsteher raus. Vor dem Lokal beschimpfte er ihn und einen Mitarbeiter und stiess Todesdrohungen aus. Als er später wieder versuchte, in den Club zu gelangen, wurde er vom Mitarbeiter aufgehalten. Der Kurde beschimpfte und würgte ihn und stach unvermittelt mit einem spitzen Gegenstand auf dessen auf Hals und Bauch ein.