Zürich Wiedikon: Stadtpolizei übermalt «Free Palestine»-Graffiti

Am vergangenen Wochenende kam es erneut zu einer friedlichen Pro-Palästina-Demo in Zürich.

Die in Wiedikon lebende jüdische Gemeinschaft verunsichert dies laut Gemeinderat Jehuda Spielman.

Die Stadtpolizei Zürich übermalte eines der Graffitis an der Autobahnauffahrt in Wiedikon gleich selbst.

In diesem Zusammenhang kam es zu «Free Palestine»-Graffitis im Kreis 4 und in Wiedikon.

Am vergangenen Samstag fand in Zürich eine Pro-Palästina-Demo mit zahlreichen Teilnehmenden statt.

«Cease Fire Now»: Am Samstag demonstrierten im Kreis 4 zahlreiche Menschen – darunter auch viele Familien mit Kindern – für einen Waffenstillstand in Gaza. Die Demo verlief friedlich, das Organisationskomitee liess verlauten, dass antisemitische Äusserungen strengstens verboten seien und Hass keinen Platz habe. Dass die Demonstration überhaupt bewilligt wurde, sorgte im Vorfeld für Kritik: Die Israelische Cultusgemeinde monierte, dass man mit der Bewilligung solcher Demonstrationen gewissen Leuten die Gelegenheit biete, ihren Antisemitismus auszuleben.

Im Zusammenhang mit der Demo kam es zu einigen «Free Palestine»-Graffitis im Quartier und im angrenzenden Kreis 3. Der jüdische Gemeinderat Jehuda Spielman spricht von einer bewussten Platzierung der Sprühereien: «Das erhöht das Sicherheitsgefühl für die jüdischen Anwohner nicht», schreibt er in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter). Auf der Plattform bedankt er sich bei der Stadtpolizei Zürich für das Übermalen des Graffitis.

Geringeres Sicherheitsgefühl

«Die bewusste Platzierung der Graffitis in Wiedikon – wo bekanntermassen viele jüdische Personen leben – verringert das schon angeschlagene Sicherheitsgefühl der Anwohner», sagt der FDP-Gemeinderat Jehuda Spielman. «Wären die Graffitis zum Beispiel in Oerlikon angebracht worden, wäre das eine andere Sache.» Er störe sich daran, dass die jüdische Gemeinschaft in der Schweiz durch den aktuellen Nahost-Konflikt ins Fadenkreuz der Kritik gerate. «Obwohl wir keine zionistische oder israelische Gemeinde sind, werden wir zum Ziel von Anfeindungen.»