Zürich: Zürich will die Einführung der Tagesschule an allen städtischen Schulen

Die Kinder sollen über Mittag in der Schule eine gesunde und ausgewogene Mahlzeit erhalten. Abgestimmt wird in der zweiten Vorlage über die Kosten und Dauer der Betreuung.

Am 25. September wird über die beiden Vorlagen der Tagesschule abgestimmt. Die Stadt Zürich und die Schulpflege will, dass ab 2023 etappenweise in allen Zürcher Volksschulen die Tagesschule eingeführt wird.

Im Rahmen des Pilotprojekts «Tagesschule 2025» werden bis Ende 2022 30 Schulen als Tagesschulen geführt. Das heisst, dass die Kinder an Tagen mit Nach­mittagsunterricht über Mittag in der Schule bleiben, eine warme, ausgewogene Mahlzeit erhalten und professionell betreut werden. Die Stadt Zürich und die Schulpflege will, dass die Tagesschule ab 2023 etappenweise bis zum Schuljahr 2030/31 an allen Schulen der städtischen Volksschule definitiv eingeführt wird. Für die definitive Einführung der Tagesschule soll die Gemeindeord­nung – die Stadtzürcher Verfassung – angepasst werden. Deshalb wird am 25. September darüber abgestimmt.