Zürich Wipkingen: San Gennaro ist umgezogen. Aber die Pizza bleibt

Am ehemaligen Standort der Pizzeria San Gennaro befindet sich seit Oktober die Pizzeria Da Pone.

Am alten Standort entsteht mit dem Da Pone eine neue Pizzeria im alten Stil. Mit dabei – ein grosser Teil des alten Teams.

Der Restaurantführer Gault-Millau beschrieb es schon kurz nach der Eröffnung 2018 als «die beste Pizza in der Stadt Zürich»: Das San Gennaro in Wipkingen war im Quartier – und ganz Zürich – beliebt und angesehen. Im Jahr 2023 erreichte die Pizzeria gar den 24. Platz auf der Liste der Top 50 Pizzerien Europas . Ende September zog die Pizzeria aber Hals über Kopf nach Schlieren um.

Der Umzug kam für viele überraschend: Die Tische im Restaurant waren stets gefüllt, die qualitativ hochwertigen Pizzen im neapolitanischen Stil kamen gut an – auch weil Inhaber Andrea Giancane seine Pizzaiolos direkt aus der Region Neapel rekrutierte. Erst in den letzten Monaten häufte sich die Kritik aufgrund der Preispolitik des Lokals: So kostete etwa eine Pizza mit rotem Thunfisch plötzlich 38 Franken.