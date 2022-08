Ein Bach, zwei Namen und drei Parteien: Die Situation an der Kantonsgrenze zwischen Zürich und Thurgau ist speziell. Grund ist ein Gewässer, über dessen Nutzung sich die beiden Kantone uneinig sind. Konkret geht es um den Mülibach, der von Waltalingen ZH knapp drei Kilometer lang durch den Kanton Zürich fliesst , bevor er den Kanton Thurgau erreicht und ab diesem Moment als Geisslibach bezeichnet wird. Dieser fliesst im Thurgau sieben Kilometer lang, bis zur Mündung in den Rhein.

«Irgendwann ist der Bach weg»

Andri Bryner, Vorstandsmitglied von Aqua Viva und Hydrologe, hält das Verhalten auf Zürcher Seite für kritisch: «Die Wasserschicht im Bach wird immer dünner und dadurch steigt auch die Wassertemperatur immer weiter an.» Dies sei fatal für Fische, die aus dem zu warmen Rhein in den Bach flüchten. «Der Rhein hat teilweise 27 Grad, das ist tödlich für die Äsche und der Geisslibach austrocknet, dann haben sie keinen Rückzugsort mehr», so Bryner.

Bach ist für Bauern essentiell

Heinz Ehmann, Leiter der Abteilung Gewässerqualität und -nutzung im Thurgauer Amt für Umwelt, sagt auf Anfrage, dass man mit den verantwortlichen Personen in Zürich in Kontakt sei. «Wir haben unsere Nachbarn vor rund zwei Wochen darauf aufmerksam gemacht, dass wir im hier auf ein gewässerübergreifendes Wasserentnahme-Verbot zusteuern», so Ehmann. Am 22. Juli ist dieses im Kanton Thurgau in Kraft getreten.