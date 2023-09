Zürich: «Zum Glück kamen wir durch die Waffenkontrolle» – Pop Con eröffnet

Laut der Mediensprecherin Anouk Brunner waren am Tag vor dem Beginn des Festivals bereits alle 10-Uhr-Ticktes für den Samstag ausverkauft. Doch keine Sorge: An der Tageskasse sollte es noch 11-Uhr-Ticktes geben.

Die Nachfrage sei grösser als im vergangenen Jahr, sagt Brunner am Freitag: «Der Vorverkauf lief dieses Jahr noch besser als 2022.» Man erwarte an der Pop Con 2023 mindestens so viele Besucherinnen und Besucher wie im Jahr zuvor. Da fanden rund 34'000 Gamerinnen und Gamer sowie Popkultur-Interessierte den Weg in die Messe Zürich.