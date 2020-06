Seltener Anblick

«Das Albino-Reh ist Mami geworden»

Eine Berner Leserin war auf dem Weg mit dem Velo von Aeschi bei Spiez in Richtung Krattigen unterwegs. Plötzlich sah sie am Waldrand ein weises Tier. Wie sich herausstellt handelte es sich um eine echte Seltenheit: ein Albino-Reh.

«Ich war überrascht, zuerst dachte ich es wäre eine Ziege», so die 33-jährige Frau.

Eine Leser-Reporterin sichtete am Sonntag im Berner Oberland ein schneeweisses Reh. Die 33-Jährige befand sich mit dem Velo auf dem Weg von Aeschi in Richtung Krattigen, als sie am Waldrand etwas weisses ausmachte: «Zuerst dachte ich, es wäre eine Ziege.» Die Bernerin stieg ab ihrem Fahrrad, zog ihr Handy aus der Tasche und knipste einige Fotos.