Sternschnuppennacht - «Zuerst dachten wir an ein brennendes Flugzeug»

In Lavaux VD sah man am Samstagabend eine riesig wirkende Sternschnuppe. Das Video wurde von Cannes aus gemacht. 20 Minuten

Darum gehts Ein News-Scout beobachtete am Samstagabend im Waadtland einen riesigen Feuerball am Himmel.

Eine Astrophysikerin klärt auf: Es handelt sich womöglich um eien Meteorit der Lyriden.

Das Phänomen wurde sogar bis in Südfrankreich beobachtet.

News-Scout Bernard sass am letzten Samstagabend gemütlich auf der Terrasse eines Freundes in Corsy VD, als beide plötzlich einen riesigen Feuerball am Himmel entdeckten. Sie erschraken: « Es war gegen 22.30 Uhr. Zuerst haben wir an ein brennendes Flugzeug gedacht, aber es bewegte sich viel zu schnell » , sagt B e rnard zu 20 Minutes.

Die Männer waren nicht die einzigen, die das seltsame Phänomen sahen. Über h underte Kilometer – von Lavaux VD bis Marseille in Südfrankreich – fragten sich zahlreiche Menschen, ob sie vielleicht gerade ein UFO gesehen hatten. Sylvia Ekström, Astrophysikerin an der Universität Genf, gibt Entwarnung: « Das war wahrscheinlich ein Meteorit » , sagt sie. Es sei gerade Sternschnuppen-Zeit. Vom 16. bis am 26. April trifft der Meteorstrom der Lyriden auf die Erdatmosphäre.

Teilchen nicht grösser als ein Kieselstein

Erstaunlich sei vor allem, dass solch ein himmlisches Schauspiel von einem Staubteilchen, das wohl nicht grösser als ein Kieselstein ist, verursacht wird. Die Lyriden stammen vom Kometen C/1861 G1 (Thatcher), dessen Bahn die Erde immer um dieselbe Zeit im April kreuzt. Bei Kometen in Sonnennähe bilden solche Staubteilchen einen Teil des Kometenschweifs. « Die Beziehung zwischen der Grösse des Objekts und seiner leuchtenden Erscheinung ist immer spektakulär. Sogar Kies kann einen grossartigen leuchtenden und farbenfrohen Effekt erzeugen » , erklärt Astrophysikerin Ekström.

In Frankreich, etwa in Lyon, Grenoble und Marseille, staunten mehrere Menschen über einen « grosse n grünen Ball » am Himmel. Ob es sich um dieselbe Sternschnuppe handelt, die Bernard und sein Kollege im Waadtland gesehen haben, kann Ekström nicht mit Sicherheit sagen, denn der Komet setzt mehrere Staubteilchen gleichzeitig ab. Bis zu 20 Meteore pro Stunde blitzen dann auf.