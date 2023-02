Frau findet an Fasnacht in Reinach BL Rasierklinge in Tasche

An der Fasnacht in Reinach BL entdeckte eine junge Frau plötzlich einen scharfen Gegenstand in ihrer Jackentasche. Jemand muss im Gedränge die Klinge dort platziert haben, ist sie sich sicher.

1 / 3 Eine 31-jährige Baslerin entdeckte am Samstag plötzlich eine Rasierklinge in ihrer Jackentasche. 20min/News-Scout Der Vorfall soll sich an der Fasnacht in Reinach BL zugetragen haben. Der Polizei sind jedoch keine derartigen Fälle bekannt. Tamedia/Pino Covino Handelte es sich dabei um einen missratenen Diebstahlversuch? Die Polizei mahnt, bei allen Grossveranstaltungen auf Taschen aufzupassen. Polizei BS

Darum gehts Eine Frau hat am Samstagabend an der Reinacher Fasnacht eine Rasierklinge in ihrer Jackentasche gefunden.

Wie die Klinge dorthin gelangte, weiss sie nicht. Auch kann sie sich nicht erklären, wieso sie jemand in ihre Tasche stecken sollte.

Normalerweise befürchtet man, dass Fremde Gegenstände aus Taschen stehlen. Vor jeder grösseren Veranstaltung warnt die Polizei vor Dieben. Eher ungewöhnlich hingegen ist, dass Fremde Gegenstände in Taschen deponieren. Genau das soll aber einer 31-jährigen Baslerin am Samstag an der Fasnacht in Reinach BL passiert sein. Nicht irgendein Gegenstand landete aber in der Jackentasche der Frau, sondern eine Rasierklinge.

«Ich hätte mir die Finger aufschneiden können», sagt sie. Gemerkt habe sie es, als sie nach ihrem Handy griff und stattdessen etwas Scharfes spürte. «Ich bin zuerst erschrocken, dann war ich wütend», so die Frau. Wie die Klinge in die Tasche kam, kann sie sich nicht erklären. Sie nutze solche Klingen nicht und habe auch nichts vom Boden aufgelesen, das von Fasnächtlern in die Menge geworfen wurde. Folglich befürchtet die Frau, dass sie jemand im Gedränge dort platziert hat, damit sie sich verletzt.

Kleider nicht beschädigt

Länger bekannt ist eine Methode von Dieben, Taschen mit Rasierklingen aufzuschneiden, um so schnell und unbemerkt an den Inhalt zu gelangen. Das scheint hier aber nicht der Fall gewesen zu sein. Die 31-Jährige hat ihre Jacke kontrolliert und keine Schäden festgestellt. Dass ein ungeschickter Langfinger die Klinge bei einem misslungenen Diebstahl verloren hat, kann nicht ausgeschlossen werden. Das mindert aber nicht die Gefahr für die Frau, wenn sie blind in ihre Tasche greift – oder ihren Schrecken, wenn sie eine Klinge findet.

Wie genau die Klinge in der Tasche landete, wird sich am Ende wohl nicht ermitteln lassen. Der Polizei sind derzeit keine solchen Fälle vom Samstag bekannt, wie ein Sprecher auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Mit Glück bleibt das Erlebnis der Baslerin ein Einzelfall, der noch glimpflich ausging.