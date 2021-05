780 Mitarbeitende betroffen - «Zuerst Finanzhilfen kassieren, dann Massenentlassungen ankündigen»

Die Swiss will 400 Arbeitsplätze beim Kabinenpersonal streichen.

Die Airline will so bis zu 500 Millionen Franken einsparen.

Die Swiss kündigt Massenentlassungen an.

Die Corona-Krise trifft die Swiss hart. Die Airline verzeichnet grosse finanzielle Verluste. Um Geld zu sparen, will die Fluggesellschaft nun hunderte Stellen streichen und die Flotte verkleinern. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist passiert?

Aufgrund der Pandemie hat die Swiss im ersten Quartal einen Verlust von 201 Millionen Franken geschrieben. Jetzt zieht die Fluggesellschaft Konsequenzen: Bis zu 780 Mitarbeitende sollen entlassen und 650 Vollzeitstellen abgebaut werden. Zudem wird die Flotte um 15 Prozent reduziert. Mit diesen Massnahmen will die Airline 500 Millionen Franken einsparen. Deshalb wurde nun ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Es ist aber noch kein finaler Entscheid gefallen, heisst es vonseiten der Swiss.

Welche Stellen sind betroffen?

Von den betroffenen Stellen fallen die meisten auf das Kabinenpersonal: 400 Arbeitsplätze sollen dort abgebaut werden. Beim Bodenpersonal trifft es 200 Stellen und 120 im Cockpit. In der Technik sind weitere 60 Arbeitsplätze vom Stellenabbau betroffen. Für die meisten Angestellten liegen laut Swiss Sozialpläne auf – ausser für die Piloten. Hier wird das Unternehmen zurück an den Verhandlungstisch mit der Gewerkschaft Aeropers sitzen müssen.

Was sagen die Gewerkschaften?

Die Massenentlassung sei ein Schuss ins eigene Knie, schreibt die grösste Gewerkschaft des Bodenpersonals SEV-GATA in einer Medienmitteilung. Die Swiss riskiere damit einen Mangel an Fachkräften im Wiederaufschwung des Luftverkehrs. «Zudem vernachlässigt sie ihre soziale Verantwortung für die Mitarbeitenden», sagt Gewerkschaftspräsident Philipp Hadorn. Es sei alles daran zu setzen, die Arbeitsplätze zu sichern. Das sieht auch die Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers so. «Zudem fordern wir eine Verbesserung des bestehende Sozialplans», sagt eine Sprecherin zu 20 Minuten. Betroffene müssen bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle besser unterstützt werden.