SVP-Präsi mit Neonazi-Shirt: «Zuerst muss abgeklärt werden, ob er das T-Shirt bewusst getragen hat» 

Angela Lüthold-Sidler, Präsidentin der kantonalen Luzerner SVP war über die Diskussion um das betroffene Bild nicht informiert. Sie teilt schriftlich mit: «Grundsätzlich hat sich die SVP Kanton Luzern in der Vergangenheit immer schon klar vom Nazigedankengut distanziert.» Weiter schreibt sie, dass Christian Huber ein Mitglied der SVP ist somit für sein Tun und Handeln in der eigenen Verantwortung steht und die Ortspartei Ebikon ein eigenständiger Verein ist. «Das benannte T-Shirt beim Pilzesammeln ist auf dem Markt frei käuflich. Ich kenne die Marke SvaStone nicht. Auf jeden Fall ist diese nicht auf einer schwarzen Liste», so Lüthold-Sidler weiter. Ausserdem möchte sie den Sachverhalt mit Huber bilateral klären.

Gemeindepräsident verurteilt rechtsextremes Gedankengut

Genmeindepräsident Daniel Gasser schreibt auf Anfrage, dass die Gemeinde Ebikon rechtsextremes Gedankengut deutlich und in jeglicher Form verurteilt. «In seiner Funktion als Präsident der Kommission für Gesellschaftsfragen ist Christian Huber der Gemeinde gegenüber bisher nicht durch gesetzeswidriges oder rechtsextremes Gedankengut aufgefallen», so Gasser weiter. Die Gemeinde bestimme nicht über die Besetzung der politischen Ämter in Kommissionen. Gasser: «Dafür sind die Orts- und Kantonalparteien zuständig, in diesem Fall die Ortspartei der SVP-Ebikon. Die Parteien stellen Kandidatinnen und Kandidaten zur öffentlichen Wahl durch die Bevölkerung.»