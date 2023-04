Schweiz: Zuerst Neuschnee und Regen – dann kommt endlich der Frühling

In den Schweizer Alpen kann es in den kommenden Tagen noch einmal richtig Neuschnee hinlegen.

Doch bevor es frühlinghaft wird, wirft es in vereinzelten Regionen noch einmal richtig Neuschnee hin.

Am Wochenende wird es noch einmal kalt, dann aber soll das Wetter umschlagen und frühlingshaft werden.

Bis Freitagmittag kann es in den Schweizer Alpen noch einmal so richtig schneien.

In der Nacht auf Freitag überquerte eine Kaltfront die Schweiz. Und auch für das Wochenende sind keineswegs gute Wetterprognosen vorhanden. Wie MeteoNews schreibt, gibt es in den Bergen sogar Neuschnee.

Bis Freitagmittag könne zwischen dem Berner Oberland, den Glarneralpen, dem Alpstein sowie dem Rätikon und der Silvretta oberhalb von 1000 bis 1500 Metern zehn bis 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Im Alpenraum herrscht verbreitet erhebliche Lawinengefahr (Warnstufe 3). Bis Sonntagabend könne es in den Alpen nochmal verbreitet bis zu 40 Zentimeter Neuschnee geben.

Besserung in Sicht

Nach den kommenden Tagen ist aber Besserung in Sicht. Die Prognose sieht vor, dass es spätestens ab nächstem Montag mit den Temperaturen rauf geht. Zwar kann es zu Wochenbeginn noch ein wenig bewölkt und regnerisch sein, mit 13 Grad ist es jedoch schon deutlich wärmer als die prognostizierten acht bis zehn Grad am Wochenende. Spätestens ab Mittwoch wird es dann frühlingshaft mit 17 Grad. Und das gute Wetter soll Bestand haben, wie die Prognose von MeteoNews zeigt. Donnerstag und Freitag kratzt das Thermometer an der 20-Grad-Marke.