In der Nacht auf Montag stand eine Garage in Steinach SG in Brand.

In der Nacht auf Montag stand eine Garage an der Säntisstrasse in Steinach SG lichterloh in Flammen. Eine Nachbarin bemerkte den Brand: «Ein ungewöhnliches Geräusch aus dem Keller weckte mich auf. Im Keller bemerkte ich dann Rauch aus der angrenzenden Garage. Daraufhin habe ich die Feuerwehr verständigt», sagt die Anwohnerin auf Anfrage von 20 Minuten. Danach habe sie zusammen mit der Besitzerin der Garage das Garagentor geöffnet. Durch die Luft von aussen sei das Feuer in der Garage noch stärker entfacht worden, sagt die Anwohnerin weiter.