Lawine bei St. Moritz : «Zuerst sahen wir zwei Skifahrer, dann nur noch einen»

In St. Moritz löste sich am Montag eine Lawine, die vermutlich von zwei Personen ausgelöst wurde. Ein Leser verfolgte die Situation live mit.

Im Skigebiet Corviglia bei St. Moritz kam es am Montagnachmittag zu einem Lawinenniedergang. Ein Leser filmte die Lawine aus einiger Distanz. «Zwei Personen traversierten am Hang», sagt er gegenüber 20 Minuten. «Dann löste die Lawine aus.»

Auf dem Video ist zu sehen, wie eine der beiden Personen, von unten her gesehen am linken Rand, den Schneemassen entkommt. Was mit der zweiten Person geschah, ist nicht klar. «Zuerst sahen wir zwei Skifahrer, dann nur noch einen», so der Leser. Nachdem die Rega eingetroffen sei, sei er aufgebrochen.