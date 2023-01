Selbstunfall mit VW Golf in Arboldswil: Lenker stand unter Kokain

In Arboldswil verursachte am Samstagmittag ein Personenwagenlenker auf der Bubendörferstrasse einen Selbstunfall. Personen wurden dabei keine verletzt, wie die Baselbieter Polizei am Sonntag mitteilte. Zum Unfall kam es, als der 23-jährige Lenker des VW Golf in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet und in der Folge von der Fahrbahn abgekommen war. Dabei kollidierte er auch mit einem Randleitpfosten. Das Fahrzeug kam schliesslich in der angrenzenden Grünfläche zum Stillstand.