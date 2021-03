In der Aldi-Filiale in Frauenfeld TG wurde es der dreijährigen Tochter von News-Scout F. H. untersagt, aufs WC zu gehen.

F. H.* ging zusammen mit ihrem Mann und ihrer dreijährigen Tochter am Mittwoch im Aldi in Frauenfeld TG einkaufen. Während der Einkaufstour meldete dann ihre Tochter, dass sie aufs WC müsste. «Sie sagte, es sei ganz dringend», so H. Die Mutter ging daraufhin zur Kasse und fragte, ob ihre kleine Tochter das WC benutzen darf. «Mir wurde gesagt, es sei verboten», sagt die 26-jährige. Genervt ab der Antwort versuchte sie ihrer Tochter Mut zu machen. «Doch sie machte dann ein grosses Geschäft in die Hose», sagt die Mutter konsterniert. Darauf musste sie ihrer Tochter im Laden neue Hosen kaufen. «Ich ging an die Kasse, habe die Hosen bezahlt und habe mich nochmals darüber beklagt. Ich war richtig wütend», so H.