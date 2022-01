Würenlos AG – War O. D. (81) ein Zufallsopfer? 32-Jähriger wegen Mordes angeklagt

Der 81-jährige O. D.* aus Kloten wurde letztes Jahr tot am Ufer der Limmat in Würenlos AG gefunden. Vor Ort nahm die Polizei einen damals 31-jährigen Schweizer aus dem Kanton Zürich fest. Wie die Aargauer Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wurde gegen den Mann nun Anklage wegen Mordes erhoben. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren sowie die Anordnung einer stationären Massnahme.

Der Beschuldigte sei geständig. Wie es in der Mitteilung weiter heisst, informierte er am 26. Januar 2021 die Notrufzentrale, dass er soeben eine ältere Person am Fussweg an der Limmat erwürgt habe. Nach Ankunft der ersten Einsatzkräfte machte er durch Zurufen auf sich aufmerksam, liess sich widerstandslos festnehmen und zeigte den Liegeort des Leichnams an.