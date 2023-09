Zug: Bernhardiner beisst Frau (37) blutig

Auf dem Zugerberg ist eine Frau von einem Hund gebissen und erheblich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr, beim Robinsonspielplatz, wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilt. Eine 37-jährige Frau habe sich mit ihrem unangeleinten Hund beim Robinsonspielplatz aufgehalten, als sich ihnen ein Mann mit seinem ebenfalls freilaufenden Bernhardiner genähert habe. Nachdem sich die beiden Vierbeiner beschnuppert hätten, sei es zwischen den Hunden zu einem Streit gekommen.

Hundebesitzer wird angezeigt

Die Frau habe einschreiten und ihren Hund zu sich nehmen wollen, wobei sie vom Bernhardiner ins Bein gebissen wurde. Dadurch erlitt sie mehrere blutende Wunden, die im Spital behandelt werden mussten. «Der Besitzer des Bernhardiners entfernte sich nach einem kurzen Gespräch schnellen Schrittes von der Örtlichkeit. Dank dem Signalement wurde er kurz vor 18 Uhr beim Bahnhof Walchwil von einem Polizisten, der sich in der Freizeit befand, erkannt», so die Zuger Polizei weiter. In der Folge habe er angehalten und zum Vorfall befragt werden können.



Beim Hundebesitzer handele es sich um einen 64-jährigen, nicht im Kanton Zug wohnhaften, Mann. Er werde zuhanden der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug angezeigt.