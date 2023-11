Zug: SVP-Bildungsdirektor fordert von Lehrkräften Pro-Israel-Haltung

Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, sagt: «Es ist für mich nicht ersichtlich, was mit dem Brief genau bezweckt werden soll.»

Der Zuger Bildungsdirektor Stephan Schleiss hat kürzlich einen Brief an alle Zuger Schulen versendet, in welchem er dazu auffordert, klar Position im Nahostkonflikt zu beziehen.

Das ist passiert

Der Zuger Bildungsdirektor Stephan Schleiss hat kürzlich einen Brief mit dem Betreff «Bei Terrorismus kein ‹Ja, aber …›» verfasst, der an alle Zuger Lehrpersonen, Schulleitungen sowie Schulverwaltungen gerichtet ist. Er fordert sie damit dazu auf, sich im laufenden Nahostkonflikt auf die Seite von Israel zu stellen.

«Gerade in der Bildung sind wir alle bei der Vermittlung, Einforderung und Verteidigung gemeinsamer, unverrückbarer Werte gefordert», heisst es laut den Tamedia-Zeitungen unter anderem im Schreiben. Freiheit und Sicherheit seien nicht selbstverständlich und an den Zuger Schulen müsse das Fundament dafür immer wieder gelegt werden.

Das sagt der Zuger Bildungsdirektor

Gegenüber den Tamedia-Zeitungen nimmt der SVP-Regierungsrat Stellung und sagt, dass er mit dem Schreiben zum Ausdruck bringen wolle, dass die Debatte an den Schulen wertneutral geführt werden müsse. Der Brief sei nicht als Instruktion für den konkreten Unterricht zu verstehen. Er fügt an: «Ich habe von einigen Lehrpersonen direkt positive Reaktionen erhalten, aber auch vernommen, dass andere ihr Missfallen darüber äusserten.»

Das sind die Reaktionen

Als ungewöhnlich bezeichnet Pascal Christen, Co-Präsident des Lehrerinnen- und Lehrervereins vom Kanton Zug, den Brief. «Wir wären schon gern darüber orientiert worden, wenn der Bildungsdirektor solche Informationen weitergibt», wird er von den Tamedia-Zeitungen zitiert. Ihm sei kein Fall bekannt, bei welchem Lehrerinnen und Lehrer betreffend internationaler Politik angeschrieben wurden. Trotzdem sagt Christen: «Ich empfinde ihn nicht als Maulkorb, sondern als Aufforderung, auch kontroverse Themen im Schulzimmer anzusprechen.» Vor allem im Kanton Zug sei das wichtig, da der Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund hoch sei.

Etwas andere Worte wählt Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz: «Die Aufgabe der Schule ist es, hinzuhören und sachlich und neutral zu erklären. Aber sicherlich keine Schuldzuweisungen zu machen.» Es sei zentral, dass Lehrpersonen die Thematik sachlich darstellten, da in einem Klassenzimmer viele verschiedene Kulturen aufeinanderträfen. Ein Schreiben der Bildungsdirektion könne jedoch durchaus sinnvoll sein, räumt Rösler ein. Der Umgang mit dem Thema sei an Schulen eine Herausforderung, insbesondere da sich viele Schülerinnen und Schüler eine Meinung über Social Media bildeten. Zum Brief des Zuger Bildungsdirektors meint sie aber: «Es ist für mich nicht ersichtlich, was mit dem Brief genau bezweckt werden soll.»