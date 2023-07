Für Reisende, deren Ziel eine Station in Deutschland war, sei es nur bis Basel gegangen.

In Mägenwil im Kanton Aargau ist ein Zug von Zürich nach Deutschland stehen geblieben.

Um 20.59 Uhr verliess ein Zug Richtung Deutschland den Zürcher Hauptbahnhof. Mit an Bord ein News-Scout, der nach Berlin wollte. Doch in Mägenwil zwischen Baden und Lenzburg ist bereits Endstation. Zwei Stunden habe der Zug dort am Bahnhof gestanden. «Keiner weiss, wie es weitergeht», erzählt dieser 20 Minuten. «Es gab kaum bis gar keine Infos.» Weder das Schweizer, noch das deutsche oder österreichische Bahnpersonal habe Informationen gehabt, wann und vor allem wie die Fahrt fortgesetzt werden könne.